На гонках Формулы-2 погиб 22-летний французский гонщик Антуан Юбер

Французский гонщик Антуан Юбер (Antoine Hubert) погиб в возрасте 22 лет после аварии на гонках Формулы-2 – Гран При Бельгии. На втором круге гонки на большой скорости столкнулись автомобили Юбера и Хуана Мануэля Корреа. Обе машины получили серьезные повреждения, французского гонщика буквально разорвало.

Юбер представлял команду академии Renault из Лиона во Франции. Он начал участвовать в гонках на картинге в 2004 году, был чемпионом Франции F4 в 2013 году и подавал большие надежды. Прежде чем перейти в Формулу-2, он стал чемпионом GP3 в прошлом году.

20-летний Корреа, эквадорец-американец из Alfa Romeo пострадал и сейчас находится в больнице, но он смог самостоятельно выбраться из аварийного автомобиля и его жизни ничего не угрожает.