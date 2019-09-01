Девочку, пострадавшую при крушении самолета в Подмосковье, перевезли в столичную больницу

12-летнюю девочку, пострадавшую накануне при крушении самолета в Подмосковье, перевели в московскую больницу №9, ребенок находится в тяжелом состоянии: перелом берда и подозрение на травму позвоночника, передает РИА Новости.

Также в больнице находится и мать девочки – из-за сильного стресса. Женщина ждала дочку на земле, когда случилось крушение.

Напомним, ЧП произошло недалеко от подмосковной деревни Минино (Клинский район). Пило легкомоторного самолета "Сигма" погиб.

Московское межрегиональное СУТ СКР возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).