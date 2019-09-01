Зеленский анонсировал скандальное "разоблачение" источников финансирования партии Медведчука

Украинский президент намекнул, что в ближайшее время может быть озвучена "громкая" и "плохая" история с финансированием партии Виктора Медведчука, и она, якобы, может иметь большие последствия.

"Партия Медведчука, там есть еще большие вопросы, это его партия или там временное объединение, и кто они такие. Есть большие вопросы, откуда у них деньги на финансирование партии, откуда деньги на финансирование каналов. У нас есть ответы – объемы кэша откуда и из какой страны они все это получают. И это будет очень громкая история, которая очень плохо закончится", - сказал президент Владимир Зеленский в интервью к 100 дням президентства, которое транслировал украинский канал "1+1".

В то же время президент признал, что его не интересует собственный рейтинг, потому что он понимает, что будет иметь ошибки. "Они не пророссийские или антироссийские. Я в своих шагах, словах говорю только об Украине. Кто другие страны – меня это совсем не интересует. Мне главное, чтобы они не поддерживали боевиков и чтобы они не были на нашей территории, чтобы их солдаты и военные не были на территории Донбасса и чтобы мы прекратили войну – все, что меня интересует", - констатировал глава государства.