23 Сентября 2020
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Происшествия За рубежом
Стрельба в ТЦ Кристалл Тюмень (2019) | Фото: youtube.com, CAR72

Стрельба в Техасе: погибли четыре человека, пострадали не менее 20

Несколько неизвестных открыли стрельбу по людям в американском городе Одесса (округ Мидлэнд, штат Техас). По информации правоохранительных органов, стрельба велась из двух автомобилей, а также в местном торговом центре.

По данным СМИ, четыре человека погибли, минимум 20 ранены, среди них – трое сотрудников полиции. По неподтвержденным пока данным, перед началом нападения неизвестный преступник стрелял в полицейского, также был угнан почтовый фургон.

Местных жителей попросили пока не выходить из дома. Одного из нападавших удалось задержать. Еще один стрелок был застрелен на парковке кинотеатра.

Город Одесса в штате Техас с населением около 100 тыс. человек был основан в конце XIX века немецкоговорящими эмигрантами из Российской империи, отмечает РБК.

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Стрельба в Техасе: погибли четыре человека, пострадали не менее 20

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Теги: стрельба в сша, техас, одесса, погибшие и пострадавшие



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