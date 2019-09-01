Тело 12-летней россиянки, погибшей в Турции, отправили в Россию

Тело погибшей в Турции 12-летней россиянки доставят в Санкт-Петербург регулярным рейсом. Об этом сообщили в генконсульстве России в Анталье. Там добавили, что российская сторона находится в контакте с местными властями и адвокатами и продолжает внимательно следить за ходом расследования инцидента, передает радио "Говорит Москва".

Напомним, ЧП произошло 18 августа в одном из отелей Бодрума. У 12-летней девочки руку засосало в трубу бассейна, в результате она провела под водой не менее пяти минут и получила тяжелые травмы. Девочку поместили в реанимацию больницы города Денизли. Для помощи в лечении в Турцию прибыли петербургские врачи, однако спасти ребёнка не удалось. 28 августа посольство России в Турции сообщило о смерти девочки.