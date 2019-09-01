Активисты оппозиции за тысячу рублей готовы претворяться «недовольными» москвичами - расследование ФАН

Журналист ФАН наткнулся на объявление в соцсети о найме участников для «мирного шествия» и решил попасть в число рекрутов.

На 31 августа деятели из тусовки Навального назначили «мирное» шествие по центральным улицам Москвы. То, что это мероприятие не было согласовано в установленном законом порядке, никого давно не удивляет – Навальному нужны провокации и аресты, которые непременно растиражируют западные СМИ. Однако народ на акции навальнистов стал собираться неохотно. Видимо, поэтому и возникла необходимость привлекать платную массовку.

Увидев объявление о подработке на массовом мероприятии, корреспондент ФАН написал автору текста Оксане.

Девушка ответила, что на «мирное шествие» требуются люди, дала ссылку на анонс акции от имени Любови Соболь и рассказала об оплате. Тысяча рублей за два часа хождений вместе с другими участниками шествий, съемка происходящего на телефон и предоставление контента организаторам. За привлечение друзей полагалась премия.

Профиль девушки показался несколько подозрительным: пустой, закрытый. Однако журналист направился в «МакДоналдс» у метро «Чистые пруды» на сбор и инструктаж от координатора «Александра в синей рубашке», куда его направила рекрутер Оксана.

Александр сам ничего толком не знал, сообщил лишь, что ждет основного руководителя, который все и расскажет. Пока ждали, среди членов группы завязалось обсуждение ситуации. Многие отмечали, что профиль Оксаны выглядит фейковым. Одна из девушек заметила, что на таких мероприятиях организаторы часто обманывают.

Прождав час, ребята поняли, что их и впрямь обманули, поскольку «главный руководитель» так и не явился.

Закономерно, что на протесты оппозиция систематически вынуждена привлекать платную массовку. Так, на несогласованном мероприятии 27 июля полиция задержала полторы тысячи участников. Из них почти половина оказались жителями других регионов страны. Причем многие вообще не очень представляли, в чем они участвуют, и что на самом деле происходит.

На митинге 10 августа, который столичные власти согласовали, а навальнисты превратили в концерт, также, кроме молодых фанатов выступающих артистов, присутствовали жители Подмосковья и даже ямайцы.

На шествие 31 августа представители либеральной тусовки и вовсе подвозили людей автобусами из Ивановской и Калужской областей и расселяли их в частном доме в Мытищах.

Очевидно, что мнимая «народная поддержка» навальнистов держится исключительно на деньгах западных спонсоров. Ради них же, собственно, псевдооппозиционеры и раздувают хайп.