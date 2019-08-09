Число пострадавших из-за новых взрывов под Ачинском возросло

Число пострадавших из-за новой серии взрывов на складе боеприпасов под Ачинском увеличилось до 10, сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские службы.

Помощь амбулаторно получили шесть человек, еще четверо пострадавших госпитализированы. Их жизням ничего не угрожает,

Напомним, по информации пресс-службы Красноярского края, в связи с новыми взрывами было принято решение эвакуировать жителей Каменки в пункт временного размещения поселка Малиновка. Также власти сообщают, что взрыв произошел при проведении работ по разминированию и ликвидации последствий ЧС в Каменке.

Для вывоза жителей из Ачинска и Ачинского района направлено 11 автобусов.

Власти просят граждан соблюдать спокойствие.

Отметим, что изначально сообщалось о пяти пострадавших.

Как сообщало Накануне.RU, первые взрывы начались 5 августа во второй половине дня. На территории Ачинского района Красноярского края был введен режим чрезвычайной ситуации.

СКР сообщил об одном погибшем в результате ЧП в Ачинске. Еще восемь человек получили ранения разной степени тяжести.

По данным следствия, пожар произошел во время погрузочно-разгрузочных работ с боеприпасами. В ходе тушения пожара начался "неконтролируемый процесс подрыва боеприпасов", уточнили в СК.

8 августа жители ближайшего к складу боеприпасов поселка Каменка вернулись в свои дома после эвакуации и снятия режима ЧС.