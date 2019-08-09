01 Сентября 2020
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Происшествия Центральный ФО Москва Московская область
митинг, протест, пикет (2019) | Фото: Накануне.RU

СКР  предостерег москвичей от "прогулок" после митинга

В Следственном комитете России участников завтрашнего митинга в Москве на проспекте Сахарова предупредили о недопустимости массовых беспорядков, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

В ведомстве сообщили, что в соцсетях и СМИ распространяются призывы к участию в так называемых "мирных прогулках" после согласованного митинга.

"Следственный комитет России информирует, что участие в подобных несанкционированных мероприятиях влечет правовые последствия вплоть до уголовной ответственности. Призывы к массовым беспорядкам также квалифицируются в соответствии с УК РФ, предусматривающим наказание вплоть до лишения свободы", - заявили в ведомстве.

Напомним, московские власти согласовали митинг оппозиции за допуск на выборы "независимых" кандидатов на 10 августа. Количество участников указано до 100 тыс. человек. Митинг пройдет с 14.00 до 16.00, трибуну поставят у дома №9 на проспекте.

Добавим, что ранее в столице прошли незаконные митинги. Возбуждено дело об организации массовых беспорядков. По нему уже прошли обыски. Сообщалось, что организаторы незаконного митинга использовали москвичей в качестве "живого щита" против Росгвардии.

Акции протеста проходят после того, как несколько оппозиционеров не прошли на выборы в Мосгордуму из-за того, что избирательные комиссии обнаружили у них большое количество недействительных подписей избирателей.

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СКР  предостерег москвичей от "прогулок" после митинга

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Теги: проспект Сахарова, акция, митинг, За честные выборы, Москва, мирные прогулки



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