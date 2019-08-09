В отношении Соболь ведется расследование об отравлении детей в Москве

В распоряжении редакции «Страна советов» появилась информация о том, что юрист т.н. ФБК Любовь Соболь могла устроить диверсию в детских садах столицы в 2018 году. Данные сведения предоставила пресс-служба компании «Конкорд» петербургского бизнесмена Евгения Пригожина.

С подачи «Центра Досье» Михаила Ходорковского в сети распространяется информация о том, что встреча предпринимателя Евгения Пригожина и блогера Алексея Навального на самом деле не состоялась. Журналисты «Страны советов» попросили прокомментировать данное сообщение.

Пресс-служба компании «Конкорд» направила ответ, в котором Евгений Пригожин подтверждает, что встреча на самом деле была. В ходе переговоров Навальный и Соболь выдвинули требование заплатить им 300 миллионов рублей. Взамен они обещали прекратить информационную травлю компании, которую бездоказательно обвинили в причастности к заболеванию детей.

Евгений Пригожин, зная о том, что вины его компании в инциденте нет, ответил категорическим отказом вымогателям.

Также стало известно, что компания «Конкорд» инициировала собственное расследование происшествия. Уже удалось раскрыть некоторые факты инцидента. Не исключено, что отравление детей планировалось заранее.

По словам Евгения Пригожина, в ходе расследования к Навальному и Соболь возникло множество вопросов. Известно, что Соболь готова пойти на многое, чтобы добиться желаемого, то есть получить депутатский мандат. Собранные факты наталкивают на то, что отравление – это хорошо спланированный план перед выборами в Мосгордуму. Есть свидетели, которые могут подтвердить причастность Соболь к заболеванию детей. Не исключено, что именно она и Навальный выступили в роли заказчиков и организаторов этого вопиющего преступления.

Напомним, так называемый Фонд борьбы с коррупцией развернул в сети широкомасштабную информационную атаку против бизнесмена Евгения Пригожина из-за случаев заболевания детей в садах и школах Москвы. По данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся доследственные мероприятия.