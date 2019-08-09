31 Августа 2020
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Общество Москва
Задержания на акции оппозиции в Москве (2019) | Фото: AP/SCANPIX

В отношении Соболь ведется расследование об отравлении детей в Москве

В распоряжении редакции «Страна советов» появилась информация о том, что юрист т.н. ФБК Любовь Соболь могла устроить диверсию в детских садах столицы в 2018 году. Данные сведения предоставила пресс-служба компании «Конкорд» петербургского бизнесмена Евгения Пригожина.

С подачи «Центра Досье» Михаила Ходорковского в сети распространяется информация о том, что встреча предпринимателя Евгения Пригожина и блогера Алексея Навального на самом деле не состоялась. Журналисты «Страны советов» попросили прокомментировать данное сообщение.

Пресс-служба компании «Конкорд» направила ответ, в котором Евгений Пригожин подтверждает, что встреча на самом деле была. В ходе переговоров Навальный и Соболь выдвинули требование заплатить им 300 миллионов рублей. Взамен они обещали прекратить информационную травлю компании, которую бездоказательно обвинили в причастности к заболеванию детей.  

Евгений Пригожин, зная о том, что вины его компании в инциденте нет, ответил категорическим отказом вымогателям.

скан, запрос, пригожин, соболь(2019)|Фото:sovetov.su

Также стало известно, что компания «Конкорд» инициировала собственное расследование происшествия. Уже удалось раскрыть некоторые факты инцидента. Не исключено, что отравление детей планировалось заранее.

По словам Евгения Пригожина, в ходе расследования к Навальному и Соболь возникло множество вопросов. Известно, что Соболь готова пойти на многое, чтобы добиться желаемого, то есть получить депутатский мандат. Собранные факты наталкивают на то, что отравление – это хорошо спланированный план перед выборами в Мосгордуму. Есть свидетели, которые могут подтвердить причастность Соболь к заболеванию детей. Не исключено, что именно она и Навальный выступили в роли заказчиков и организаторов этого вопиющего преступления.

Напомним, так называемый Фонд борьбы с коррупцией развернул в сети широкомасштабную информационную атаку против бизнесмена Евгения Пригожина из-за случаев заболевания детей в садах и школах Москвы. По данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся доследственные мероприятия.

 

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В отношении Соболь ведется расследование об отравлении детей в Москве

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Теги: любовь, соболь, навальный, фбк, конкорд, евгений пригожин, отравление детей, михаил ходорквский



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