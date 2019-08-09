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Под городом Ачинск в Красноярском крае взрываются снаряды на складах с боеприпасами (2019) | Фото: vk.com/achpod, Vitaliy Xoneryl

Девять человек пострадали из-за новых взрывов под Ачинском

Девять человек пострадали из-за новой серии взрывов на складе боеприпасов в Каменке Красноярского края сообщает "Интерфакс" со ссылкой на врачей Ачинской районной больницы.

По информации издания, из девяти раненных четверо военных и пять гражданских. Последней в больницу поступила женщина с легкими резаными ранами. Ее направили лечиться амбулаторно. Раненный полицейский находится в тяжелом состоянии, еще один полицейский, а также один военный и один ВОХРовец - в состоянии средней тяжести. У всех пострадавших порезы, сотрясения и черепно-мозговые травмы.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Красноярского края, в связи с новыми взрывами было принято решение эвакуировать жителей Каменки в пункт временного размещения поселка Малиновка. Также власти сообщают, что взрыв произошел при проведении работ по разминированию и ликвидации последствий ЧС в Каменке .

Для вывоза жителей из Ачинска и Ачинского района направлено 11 автобусов.

Власти просят граждан соблюдать спокойствие.

Напомним, первые взрывы начались 5 августа во второй половине дня. На территории Ачинского района Красноярского края был введен режим чрезвычайной ситуации.

СКР сообщил об одном погибшем в результате ЧП в Ачинске. Еще восемь человек получили ранения разной степени тяжести.

По данным следствия, пожар произошел во время погрузочно-разгрузочных работ с боеприпасами. В ходе тушения пожара начался "неконтролируемый процесс подрыва боеприпасов", уточнили в СК.

8 августа жители ближайшего к складу боеприпасов поселка Каменка вернулись в свои дома после эвакуации и снятия режима ЧС.

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Девять человек пострадали из-за новых взрывов под Ачинском

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Теги: взрывы под Ачинском, пострадавшие, эвакуация



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