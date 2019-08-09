Цуканов анонсировал ремонт канализации и водопровода в Курганской области до 2024 года

В Курганской области разработали план, согласно которому до 2024 года в регионе будет проведен ремонт систем канализации и водопроводных коммуникаций, об этом заявил полпред президента России на Урале Николай Цуканов, передает корреспондент Накануне.RU.

Представитель президента 9 августа в Кургане собрал чиновников областного правительства на совещание по реализации в Зауралье нацпроектов.

Цуканов отметил, что в Курганской области ни разу не делали замену канализационных и водопроводных сетей.

"Мы видим ограниченность финансовых ресурсов для этого. При самой высокой плате на Урале за жилищно-коммунальные услуги обновление инфраструктуры за счет тарифа мало возможно, практически все средства идут на эксплуатацию. В этой связи необходимо максимально использовать федеральные возможности", - отметил Цуканов.

Как добавил полпред, с помощью федерального проекта "Чистая вода" будут отремонтированы коммуникации в Шумихе, Шадринске и Кургане.

"Из федерального бюджета придет 2,6 млрд руб. - это 98% от всей суммы. Сейчас важно тщательно проработать проектно-сметную документацию и контролировать прохождение госэкспертиз", - сказал полпред.