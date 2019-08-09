31 Августа 2020
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Политика Москва
любовь соболь, фбк, мосгордума (2019) | Фото:ФАН

Соболь под предлогом «голодовки» бросила доверителя в суде против "Московского школьника"

9 августа в Бабушкинском районном суде состоялось заседание по иску Литовкиной Татьяны Сергеевны, передает корреспондент Накануне.RU. Она требовала один миллион рублей в качестве моральной компенсации от ООО «Московский школьник» и ГБОУ «Школа №1095» за причинение вреда здоровью ее детям. Суд решил отказать в удовлетворении исковых требований в полном объеме.

Интересы Татьяны Литовкиной в суде должна была представлять скандально известная юрист так называемого ФБК Любовь Соболь. Однако на заседание 9 августа она не явилась, так как «голодает и плохо себя чувствует». Сторону истца поддерживал другой представитель, присланный юристом. Из-за его некорректного поведения суду пришлось приостановить разбирательство и вывести нового представителя под конвоем.

Напомним, Соболь уже давно ведет агрессивную кампанию против «Московского школьника». Она даже выпустила видеосюжет о якобы жуткой антисанитарии, царящей на комбинате. «Расследование» пестрело ошибками и откровенными фейками вроде памятного «умытаза». Фото приспособленного под раковину унитаза должно был проиллюстрировать царящие за дверями «МШ» ужасы, а оказалось старым интернет-мемом.

яндекс, фото,картинки, унитаз, умываз(2019)|Фото:яндекс,скан

Но главным козырем Соболь было интервью с бывшей работницей комбината Натальей Шиловой, которая рассказала о серьезных проблемах с санитарными нормами на предприятии. Однако вскоре Шилова призналась, что читала подготовленный сотрудниками ФБК текст. За это ей должны были хорошо заплатить и оказать помощь в лечении ребенка. Естественно, женщина никаких денег не получила, а Соболь после публикации видео прекратила выходить с ней на связь.

Травля «Московского школьника» - лишь часть кампании Алексея Навального и Любови Соболь против петербургского бизнесмена Евгения Пригожина. После того как основатель ФБК не смог вытянуть из него 300 миллионов рублей, Навальный и Соболь без каких-либо аргументов связали «Московского школьника» с компанией Пригожина «Конкорд». Однако в пресс-службе «Конкорда» опровергли какие-либо связи Евгения Пригожина с «Московским школьником».

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Соболь под предлогом «голодовки» бросила доверителя в суде против "Московского школьника"

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Теги: любовь соболь, фбк, евгений пригожин, конкорд, унитазное расследование, московский школьник, навальный



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