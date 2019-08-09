31 Августа 2020
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Общество Курганская область
химиотерапия, онкология, рак (2017) | Фото: evimeds.ru

Курганская область находится в лидерах регионов России по смертности от рака

Зауралье на сегодняшний день находится в лидерах регионов России по смертности от онкологических заболеваний, такую информацию сообщил полпред президента России в УрФО Николай Цуканов на совещании по нацпроектам в Кургане, передает корреспондент Накануне.RU.

По его словам, смертность в Зауралье от рака превышает сегодня общероссийские показатели.

"253,8 случая на 100 тыс. населения. Это ставит под сомнение возможность достижения целевого показателя региона на 2019 год - 210,9 на 100 тыс. населения. Совместно с врио губернатора мы активно работаем над включением в нацпроект строительства в Кургане нового хирургического корпуса при онкоцентре", - пояснил полпред.

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Курганская область находится в лидерах регионов России по смертности от рака

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Теги: Николай Цуканов, смертность, рак, Зауралье, онкология



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