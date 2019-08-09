Курганская область находится в лидерах регионов России по смертности от рака

Зауралье на сегодняшний день находится в лидерах регионов России по смертности от онкологических заболеваний, такую информацию сообщил полпред президента России в УрФО Николай Цуканов на совещании по нацпроектам в Кургане, передает корреспондент Накануне.RU.

По его словам, смертность в Зауралье от рака превышает сегодня общероссийские показатели.

"253,8 случая на 100 тыс. населения. Это ставит под сомнение возможность достижения целевого показателя региона на 2019 год - 210,9 на 100 тыс. населения. Совместно с врио губернатора мы активно работаем над включением в нацпроект строительства в Кургане нового хирургического корпуса при онкоцентре", - пояснил полпред.