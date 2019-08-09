В ОДК заявили, что двигателями ПД-14 заинтересовались китайцы

На следующей неделе представители Китая побывают на заводе АО "ОДК-Авиадвигатель", который производит авиационные двигатели ПД-14. "Буквально на следующей неделе приедут к нам и будем обсуждать", - цитирует РИА Новости генерального конструктора компании Александра Иноземцева в пятницу, 9 августа.

По его словам, Китай проявляет интерес к ПД-14, но и российские заказчики хотят купить еще около 300 штук (это 150 комплектов). Иноземцев напомнил, что у ОДК есть контракт с "Аэрофлотом" на 50 самолетов МС-21 с российской силовой установкой. Правда, первые самолеты нацперевозчик заказал все-таки с американскими PW1400G-JM от Pratt&Whitney.

Ранее управляющий директор "ОДК-Пермские моторы" Сергей Попов заявил, что серийно производить и устанавливать ПД-14 на МС-21 начнут уже в следующем году. Правда, по плану производителя самого МС-21 – корпорации "Иркут" – в следующем году планируются только испытательные полеты с ПД-14, да и серийная сборка едва ли начнется раньше 2021 года (и первые самолеты, как мы помним, будут с иностранными двигателями).