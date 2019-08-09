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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Конференция Наталья Комарова (2019) | Фото: vk.com/shtabugra

В центре Сургута могут появиться платные парковки

Губернатор Югры Наталья Комарова проводит в Сургуте онлайн-конференцию, в которой поучаствовали главы всех муниципалитетов. На ней обсудили различные проекты благоустройства – речь зашла, например, о создании в Пыть-Яхе парка, передаёт корреспондент Накануне.RU.
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Один из вопросов касался благоустройства Сквера сторожилов. Замглавы Сургута Алексей Жердев рассказал, что первая часть проекта будет закончена к ноябрю. К 2021 г. кончится благоустройство пространства от ЗАГСа до Перинатального центра. В городе работает инициативная группа, которая обсуждает, в частности, парки "За Саймой", Кедровый лог.

"Я бы предложила больше функционала для пространства около СурГУ. Не хватило, может, там места для того, чтобы больше сургутян могли там отдыхать", - сказала Комарова.

Говоря о межевании территории – один из вопросов касался того, что некоторым домам выделили больше земли, чем надо, - Жердев отметил, что изначально в городе было много "ничейной" земли. В итоге, например, в 26 микрорайоне вышло так, что у некоторых домов была земля, которая им не нужна. Замглавы Сургута отметил, что этот вопрос решат в частном порядке.

Спросила Комарова про благоустройство территории около храма в Коммунистическом. Представитель администрации Советского района отметил, что там некачественно положили плитку, но сейчас это исправлено, отсыпка выровнена.

Конференция Наталья Комарова(2019)|Фото: vk.com/shtabugra

Ещё одна серьёзная тема для обсуждения – парковки во дворах. Многие автолюбители Сургута не могут себе позволить подземные паркинги, где месяц стоит 5-5,5 тыс. руб.. При этом город – второй в России по автомобилизации после Владивостока.

"Я попросила данные о площадях городов и том, сколько мы заберём у городов земли для стоянок. Выходит, что существенные "куски" земли у людей для машин. У всего городского сообщества должно быть представление о том, в какой городской среде мы будем жить, и какое пространство отдадим под зелень, а какое – под парковки. Люди не готовы платить ни за покупку, ни за аренду машино-места. Потом содержать, а не построить, - вот, в чём проблема. Если понятно, что нет возможности платить, надо брать количеством, снижая цену", - сказала Комарова.

Жердев отметил, что показатель автомобилизации – один и признаков развития Сургута.

"Куда можно двигаться? Надо начать с платных парковок в центре. Что касается подземных паркингов: только 13% из новых паркингов заняты, хотя основной застройщик делает скидку. Отдельное направление – общественный транспорт. Прорабатываем схему улучшения его работы. Сегодня почти на всех остановках есть табло, где видно, какой транспорт когда приедет. Однако простого решения тут нет", - сказал Жердев.

Конференция Наталья Комарова(2019)|Фото: vk.com/shtabugra

На конференции прозвучало предложение строить быстровозводимые парковки, где машины стоят в "сэндвич-панелях". Также в пример привели двор дома №3 по генерала Иванова, где построена трёхуровневая парковка. Глава одного из ТОСов Сургута отметила, что выступает за дворы без машин. Она удивлена, что машина сейчас поставлена во главу угла, что делает жизнь его жителей менее безопасной. Отдельный комплекс вопросов касался парковок около больниц города, которые закрыты для больных.

"Мы решаем одну задачу и не понимаем, что должны отреагировать на комплекс задач. В Сургуте много высококлассных больниц, они рассчитаны на большое количество людей, и планировать их без парковок – градостроительная ошибка. Нужно в программах по благоустройству определиться с конкретными решениями по улицам и дворам, где что будет. Может, единственное поручение будет по итогам конференции – найти согласованное решение по этому вопросу", - сказала губернатор.

Глава ТОС "Чёрный мыс" Денис Ханьжин спросил губернатора, почему дворы, входящие в территориальное общественное самоуправление, не благоустроены.

"Мы будем участвовать в программе благоустройства, но не хотелось бы тратить свои деньги, чтобы переделать чью-то экономию", - сказал Ханьжин.

Комарова отметила, что причина случившегося кроется в ошибках в градостроительных законах.

"Одно дело, когда меняем построенные давно дома, другое дело, когда речь идёт о новостройке", - сказала губернатор.

Конференция онлайн Наталья Комарова(2019)|Фото: vk.com/shtabugra

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В центре Сургута могут появиться платные парковки

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Теги: благоустройство, парковки, Наталья Комарова, онлайн конференция



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