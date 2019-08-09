Новый прогноз. МЭР пересмотрит инфляцию и объяснит торможение экономики

Министерство экономического развития пересмотрит прогноз по инфляции на 2019 г. По словам министра Максима Орешкина. показатель окажется ниже 4%.

Официальный прогноз МЭР - 4,3%. Хотя Орешкин и раньше заявлял, что итоговые цифры могут оказаться ниже, официальный прогноз пересмотрен не был.

При подготовке прогноза аналитики МЭРа также проанализируют причины торможения экономики России в первом полугодии текущего года. Напомним, в первом полугодии ВВП увеличился лишь на 0,7% в годовом выражении. Орешкин заявил торговые войны и ситуация в мировой экономике - не главные причины проблем с российским ВВП.

"Основная (причина, прим.) – это замедление совокупного спроса. Есть причина, связанная с ухудшением инвестиционного климата, и есть причина, связанная с внешнеэкономической сферой. Все эти три причины и дали тот негативный эффект – чуть хуже, чем мы ожидали по первому полугодию", — приводит слова Орешкина "Прайм".

Как сообщало Накануне.RU, ранее Максим Орешкин поспорил с председателем Центрального банка Эльвирой Набиуллиной о роли кредитования в увеличении спроса. По словам Орешкина, в его структуре должно быть больше инвестиций, а не текущего потребления, росту которого способствуют потребкредиты.