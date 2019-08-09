В Югре зарегистрировано 99 случаев энтеровирусной инфекции

В Югре по первичным диагнозам зарегистрировано 99 случаев энтеровирусной инфекции. Энтеровирусных менингитов зарегистрировано 14 случаев. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе окружного Роспотребнадзора.

По информации ведомства, наибольшие показатели заболеваемости зафиксированы в Ханты-Мансийске, Сургуте, Мегионе, Покачах и Нижневартовске. Больше всего заболевших среди детей до шести лет.

Также сообщается, что в Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске зарегистрированы групповые очаги заболевания в организованных коллективах.

На наличие энтеровирусов исследуют питьевую воду и сточную. В 13% проб сточной воды найден энтеровирус. В пробах питьевой воды энтеровирусы не выявлены.

Специалисты напоминают людям, что энтеровирусы передаются через грязную воду, немытые овощи и фрукты, при купании в загрязненных водоемах, а также воздушно-капельным путем. Для того, чтобы не заболеть, необходимо соблюдать правила личной гигиены, тщательно мыть руки с мылом, употреблять для питья только кипяченую или бутилированную воду, мыть овощи и фрукты, купаться только в официально отведенных для этой цели местах.