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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
ртутный градусник (2015) | Фото: btblady.com

В Югре зарегистрировано 99 случаев энтеровирусной инфекции

В Югре по первичным диагнозам зарегистрировано 99 случаев энтеровирусной инфекции. Энтеровирусных менингитов зарегистрировано 14 случаев. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе окружного Роспотребнадзора.

По информации ведомства, наибольшие показатели заболеваемости зафиксированы в Ханты-Мансийске, Сургуте, Мегионе, Покачах и Нижневартовске. Больше всего заболевших среди детей до шести лет.

Также сообщается, что в Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске зарегистрированы групповые очаги заболевания в организованных коллективах.

На наличие энтеровирусов исследуют питьевую воду и сточную. В 13% проб сточной воды найден энтеровирус. В пробах питьевой воды энтеровирусы не выявлены.

Специалисты напоминают людям, что энтеровирусы передаются через грязную воду, немытые овощи и фрукты, при купании в загрязненных водоемах, а также воздушно-капельным путем. Для того, чтобы не заболеть, необходимо соблюдать правила личной гигиены, тщательно мыть руки с мылом, употреблять для питья только кипяченую или бутилированную воду, мыть овощи и фрукты, купаться только в официально отведенных для этой цели местах.

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В Югре зарегистрировано 99 случаев энтеровирусной инфекции

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Теги: энтеровирусная инфекция, роспотребнадзор, болезнь



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Развитие сюжета:

Ранее 23.08.2019 11:11 Мск В Югре еще пять человек заболели менингитом. Больше всего заболевших в Сургуте

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Ранее 30.07.2019 10:44 Мск В Нижневартовске приостановили работу детского лагеря из-за менингита

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