Сотрудник филиала сургутской ГРЭС-2 попался на коммерческом подкупе в сотни тысяч

Бывший сотрудник одного из филиалов сургутской ГРЭС-2 обвиняется в коммерческом подкупе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.

Один из топ-менеджеров филиала ГРЭС-2 незаконно получил 350 тыс. руб. от генерального директора одной из компаний. В ответ он должен был помочь его организации выиграть конкурс по выбору поставщика, который должен был вырубить кустарники в охранной зоне подземных газораспределительных газопроводов высокого давления.

Дело ушло в суд.