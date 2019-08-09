Тюменский суд отказал беглому директору АНПЗ в выплате "золотого парашюта"

Экс-директору Антипинского НПЗ Геннадию Лисовиченко отказали в удовлетворении иска по выплате премии в размере 10 млн долларов. Такое решение вынес Ленинский районный суд Тюмени, передает корреспондент Накануне.RU.

Отметим, что АНПЗ в настоящее время находится в состоянии банкротства, общая задолженность предприятия составляет 5 млрд долларов.

На прениях супруга Лисовиченко ещё раз пояснила, что основанием для премии было решение совета директоров и приказ 225-пр, которые не оспорены и не отменены. Основанием для поощрения в размере 10 млн долларов стало некое выполнение планов и производственных показателей, в частности модернизация завода и ввод в эксплуатацию нового оборудования.

Отвечая на вопрос судьи, почему Лисовиченко обратился с иском только спустя восемь месяцев после увольнения, адвокат заявила, что "после случившегося он находился в подавленном состоянии: сначала построить такой заводище, а потом быть вышвырнутым", а также добавила, что он "достоин премирования".

Ответчики же напирали на отсутствие в деле оригиналов всех документов, которые подтверждали бы основания для выплаты "золотого парашюта", а саму сумму премии он определил "в спешке, небрежно и самостоятельно, а главное в обход совета директоров". Кроме этого представители завода напрямую заявили на суде, что НПЗ до нынешнего состояния якобы довел именно Лисовиченко.

Как сообщало Накануне.RU, бывшие топ-менеджеры АНПЗ Дмитрий Мазуров и Геннадий Лисовченко стали фигурантами уголовного дела, возбужденного по заявлению главы Сбербанка Германа Грефа. Они подозреваются в хищении кредитных средств, выделенных на строительство завода в Тюменской области.