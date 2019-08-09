Спутник заснял в Белом море танкер для сбора радиоактивных отходов

На спутниковых снимках американской компании Planet в Белом море замечен транспортный танкер "Серебрянка", предназначенный для сбора и хранения радиоактивных отходов.

Речь идет о районе, где при испытаниях жидкостного реактивного двигателя произошел взрыв и пожар. Об этом сообщает в Twitter сотрудник Миддлберийского института международных исследований в Монтерее (США) Джеффри Льюис.

An August 8 image from @planetlabs showing the Serebryanka, a nuclear fuel carrier, near a missile test site in Russia, where an explosion and fire broke out earlier. The ship's presence may be related to the testing of a nuclear-powered cruise missile. pic.twitter.com/QhdxuDC91w — Jeffrey Lewis (@ArmsControlWonk) 9 августа 2019 г.

Специалист предполагает, что могла испытываться крылатая ракета глобальной дальности "Буревестник", которая должна оснащаться малогабаритной сверхмощной ядерной энергоустановкой.

Напомним, инцидент произошел 8 августа в населенном пункте Нёнокса. Известно о двух погибших и 15 пострадавших. Взрыв произошел при испытании жидкостной реактивной двигательной установки, уточнили в Минобороны.

Сообщается, что наряду с диагнозом "тяжелые взрывные травмы" пострадавшие имеют вторую запись - "радиационное облучение". Одежду раненых уже сожгли – сразу после госпитализации. Точно также поступили и с костюмами химзащиты и одеждой врачей, которые первыми оказывали помощь пострадавшим.

После ЧП датчики в Северодвинске зафиксировали превышение уровня радиации в течение 20 минут. Максимальное достигнутое значение 2 микрозиверта в час, при аварийной отметке в 0,6 микрозиверта в час. Радиационный фон быстро пришел в норму - 0,3 микрозиверта в час. Несмотря на заверения местных властей, военных и показания многочисленных личных дозиметров, северодвинцы скупили в аптеках препараты йода, а для верности еще водку и вино.