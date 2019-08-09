31 Августа 2020
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Общество Курганская область
новый ФАП, деревня Ключи, (2019) | Фото: Накануне.RU

Полпред президента в УрФО отметил, что в Зауралье недостаточное количество ФАПов

Находящийся с официальным визитом в Кургане уральский полпред президента Николай Цуканов отметил, что в регионе очень мало фельдшерско-акушерских пунктов, такое заявление он сделал на совещании по реализации нацпроектов, передает корреспондент Накануне.RU.

Выступая перед зауральскими чиновниками, Цуканов конкретизировал, что более 60% жителей Зауралья отрицательно оценили доступность медучреждений - это 73 место по России.

"Тут системная проблема - это дефицит врачебных кадров. Обеспеченность населения врачами одна из самых низких в России - около 24 врачей на 10 тыс. человек. В России - 37 врачей на 10 тыс. человек. И в этом году численность специалистов снизилась", - сказал Цуканов.

По словам полпреда, сейчас большинство ФАПов в Зауралье находятся в неудовлетворительном состоянии, хотя из всех уральских регионов в Курганской области самое большое их количество.

"751 ФАП сегодня в Зауралье, а в этом году предусмотрено создание только одного модульного ФАПа в деревне Логоушка Кетовского района. Одного недостаточно", - отметил Цуканов.

Комментируя замечания Цуканова, врио губернатора Курганской области Вадим Шумков отметил, что в этом году в регионе построят 18 ФАПов и отметил, что средства на эти цели уже выделены.

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Полпред президента в УрФО отметил, что в Зауралье недостаточное количество ФАПов

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Теги: ФАП, врачи, здравоохранение, Курган, полпред, Николай Цуканов



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