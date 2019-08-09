31 Августа 2020
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Донецк, ДНР, Парад Победы, 9 мая (2019) | Фото:

Киев подготовил 800 полицейских для ДНР и ЛНР

МВД Украины подготовило 800 полицейских, которые будут служить в ДНР и ЛНР после их "деоккупации". Так сообщает пресс-служба украинской нацполиции со ссылкой на советника министра внутренних дел Ивана Варченко, который прибыл в Донбасс.
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По его словам, полицейских готовили по спецпрограмме. По ней же тренировались спасатели, пограничники и в нацгвардии. Варченко назвал это "содержательной основой для "деоккупации" и реинтеграции жителей "временно оккупированной" территории в украинское пространство".

В нацполиции заявляют, что полицейские будут нести службу на территории ДНР и ЛНР в первый год после "деоккупации". В Киеве уже запланировали создать на территории народных республик 16 отделов и отделений полиции.

Напомним, в прошлом году Киев создал "патрульную полицию Крыма и Севастополя".

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Киев подготовил 800 полицейских для ДНР и ЛНР

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Теги: Украина, Донбасс, ДНР, ЛНР, полиция



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