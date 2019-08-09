31 Августа 2020
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Общество Челябинская область
мусоровоз, мусор, помойка (2018) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске УФАС возбудило два дела в отношении "мусорного" регоператора

Челябинское УФАС возбудило два дела в отношении ООО "Центр коммунального сервиса". Регоператора по обращению с ТКО подозревают в злоупотреблении доминирующим положением, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

В антимонопольный орган поступили жалобы от жителей из-за отказа "ЦКС" вывозить мусор, который образовался после уборки придомовой территории. Регоператор заявляет, что это не является ТКО. В связи с этим у регионального оператора отсутствует обязанность по их вывозу.

Однако в УФАС с этим мнением не согласны и считают, что указанные отходы относятся к ТКО. В связи с этим регоператор обязан вывозить эти отходы.

Кроме того, в УФАС поступило заявление из-за отказа регоператора вывозить отходы, складируемые в мусороприемных камерах и мусоропроводах. "ЦКС" считает, что это не площадки накопления ТКО. Однако до марта 2019 года регоператор осуществлял вывоз ТКО из мусороприемных камер, а затем прекратил.

УФАС полагает, что мусоропроводы и мусороприемные камеры являются площадкой накопления ТКО, а регоператор не вправе отказываться от вывоза ТКО из контейнеров в мусоропроводах и мусороприемных камерах.

Рассмотрение данных дел назначено на 20 августа.

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В Челябинске УФАС возбудило два дела в отношении "мусорного" регоператора

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Теги: УФАС, регоператор, вывоз мусора, ТКО,



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