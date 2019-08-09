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Общество Свердловская область
ремонт дороги на перекрестке ул. Серафимы Дерябиной-Объездная (2019) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге назвали сроки открытия части развязки на пересечении с Объездной

В мэрии Екатеринбурга назвали сроки открытия части транспортной развязки на улице Серафимы Дерябиной на пересечении с Объездной дорогой.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, уже 20 августа откроется движение по Дерябиной из Академического района в центр города. В оба направления транспорт пустят с окончанием сезонных работ в октябре, к этому же сроку планируется обустроить объекты дорожной сети.

ремонт дороги на перекрестке ул. Серафимы Дерябиной-Объездная(2019)|Фото: Накануне.RU

Как добавили в мэрии, плановое строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении улицы Серафимы Дерябиной и Объездной дороги рассчитано до 2021 года.

Напомним, движение по дублеру Дерябиной закрыли еще в феврале.

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В Екатеринбурге назвали сроки открытия части развязки на пересечении с Объездной

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Теги: Объездная, открытие, Екатеринбург



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