В Екатеринбурге назвали сроки открытия части развязки на пересечении с Объездной

В мэрии Екатеринбурга назвали сроки открытия части транспортной развязки на улице Серафимы Дерябиной на пересечении с Объездной дорогой.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, уже 20 августа откроется движение по Дерябиной из Академического района в центр города. В оба направления транспорт пустят с окончанием сезонных работ в октябре, к этому же сроку планируется обустроить объекты дорожной сети.

Как добавили в мэрии, плановое строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении улицы Серафимы Дерябиной и Объездной дороги рассчитано до 2021 года.

Напомним, движение по дублеру Дерябиной закрыли еще в феврале.