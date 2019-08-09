В Москве 10 августа пройдет турнир по вождению автозаков

10 августа ФСИН проведет в Москве турнир по вождению автозаков. В пресс-службе столичного управления службы исполнения наказаний сообщают, что на соревнованиях выступят представители более десятка регионов России. Участникам предстоит маневрировать между препятствий в условиях города, показать знание ПДД и даже навыки стрельбы. Местом проведения турнира станет база управления конвоирования УФСИН по Москве в Капотне.

В сети отмечают, что турнир совпал по времени с согласованным столичными властями митингом в поддержку свободных выборов в Мосгордуму. Прошедшие в предыдущие выходные митинги были несогласованными и характеризовались значительным количеством задержанных, которых увозили как раз в автозаках.