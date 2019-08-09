В ДНР заявили, что Киев готов отдать 102 удерживаемых лица

Украинская сторона включила в список на обмен пленными 102 сторонника ДНР, удерживаемых на своей территории. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в республике Дарья Морозова.

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По ее словам, Киев подтверждает, что в список на обмен они включены. В свою очередь, ДНР готова передать Киеву 50 удерживаемых лиц.

Договоренности об обмене информацией и согласовании поименных списков удерживаемых лиц были достигнуты 19 июня в Минске.

17 июля в Минске стороны представили списки для обмена. Как завила пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер, в ДНР и ЛНР подтверждено местонахождение 69 удерживаемых лиц, на Украине - 208. То есть на сегодня Украина готова отдать половину запрашиваемых, Донбасс - более двух третей.

Напомним, последний раз обмен пленными в Донбассе проходил в конце декабря 2017 года. После этого процесс застопорился. По словам украинского политика Виктора Медведчука, его блокировал лично бывший президент Петр Порошенко, чтобы поддерживать антироссийскую истерию.