Уральский полпред пообещал, что в Зауралье будут отремонтированы все больницы в районах

В этом году в Курганской области существенно увеличился объем капитального ремонта социальных учреждений, об этом на совещании по реализации нацпроектов в правительстве региона сообщил полпред президента России в УрФО Николай Цуканов, находящийся с официальным визитом в Кургане, передает корреспондент Накануне.RU.

Он отметил, что все 24 районные больницы будут постепенно отремонтированы.

"Эти темпы и далее будут только нарастать", - добавил полпред.

Как пояснил врио губернатора Курганской области Вадим Шумков, у каждой больницы будет свой бюджет, он будет складываться из собственных доходов медучреждения и финансовой помощи правительства региона.

Как ранее сообщало Накануне.RU, Шумков еще с осени прошлого года взял за традицию посещать в районах местные больницы, чтобы своими глазами увидеть качество ремонта и оказания услуг населению. К сожалению, почти везде он отмечал существенные недостатки в обеих сферах. В мае этого года по его же поручению в районных больницах были проведены тотальные проверки - всплыла масса нарушений, которые связаны с бесконтрольностью административного корпуса медучреждений. Другими словами, руководство зауральских ЦРБ на местах вдали от областного центра делало что хотело. С ноября 2018 года по март этого года проверки коснулись 24 больницы.