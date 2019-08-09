Размер субсидии на землю для многодетных в Перми может составить 250 тысяч рублей

Размер субсидии многодетным семьям на покупку земельного участка может составить 250 тыс. руб. Цифра была озвучена во время обсуждения механизма альтернативных мер поддержки многодетных семей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе пермской городской администрации.

Такая сумма сложилась на основе анализа рынка земельных участков по 46 муниципальным районам и городским округам. Средняя стоимость участка под индивидуальное жилое строительство и личное подсобное хозяйство на территории края составляет 16,2 тыс. руб за сотку. Средний размер продаваемых земельных участков чуть более 15 соток.

Сумма 250 тыс. соответствует фактической рыночной стоимости земельных участков.

В других регионах выплаты составляют от 200 до 300 тыс. руб, за исключением Ямало-Ненецкого автономного округа. Так, в Свердловской области эта выплата составляет 200 тысяч, в Вологодской – 223,4 тысячи, в Челябинской – 251,4 тысячи, в Калининградской области и Санкт-Петербурге – 300 тысяч.

Отмечается, что выплата будет носить целевой характер, а участок должен находиться в Пермском крае и носить один из видов разрешенного использования: для ИЖС, ЛПХ, садоводства, огородничества, животноводства. Выплата будет выдаваться многодетным без учета их доходов, а сам участок должен быть оформлен в общую долевую собственность многодетных.

Обсуждение вопроса продолжится на площадках регионального штаба ОНФ в Пермском крае и Пермской торгово-промышленной палаты.

Напомним, раньше многодетным приходилось ждать, пока им выделят один из включенных в перечень участков. Теперь семьи смогут выбрать участок самостоятельно и получить единовременную денежную выплату на его приобретение. Поручение разработать альтернативные меры поддержки для многодетных ранее отдал глава города Дмитрий Самойлов. Внедрение альтернативных мер поддержки мэр анонсировал во время отчета о результатах работы администрации города.