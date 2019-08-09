Размер субсидии на землю для многодетных в Перми может составить 250 тысяч рублей

31 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Приволжский ФО Пермский край
Многодетные семьи, участок для многодетных семей (2017) | Фото: https://vk.com/

Размер субсидии на землю для многодетных в Перми может составить 250 тысяч рублей

Размер субсидии многодетным семьям на покупку земельного участка может составить 250 тыс. руб. Цифра была озвучена во время обсуждения механизма альтернативных мер поддержки многодетных семей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе пермской городской администрации.

Такая сумма сложилась на основе анализа рынка земельных участков по 46 муниципальным районам и городским округам. Средняя стоимость участка под индивидуальное жилое строительство и личное подсобное хозяйство на территории края составляет 16,2 тыс. руб за сотку. Средний размер продаваемых земельных участков чуть более 15 соток.

Сумма 250 тыс. соответствует фактической рыночной стоимости земельных участков.

В других регионах выплаты составляют от 200 до 300 тыс. руб, за исключением Ямало-Ненецкого автономного округа. Так, в Свердловской области эта выплата составляет 200 тысяч, в Вологодской – 223,4 тысячи, в Челябинской – 251,4 тысячи, в Калининградской области и Санкт-Петербурге – 300 тысяч.

Отмечается, что выплата будет носить целевой характер, а участок должен находиться в Пермском крае и носить один из видов разрешенного использования: для ИЖС, ЛПХ, садоводства, огородничества, животноводства. Выплата будет выдаваться многодетным без учета их доходов, а сам участок должен быть оформлен в общую долевую собственность многодетных.

Обсуждение вопроса продолжится на площадках регионального штаба ОНФ в Пермском крае и Пермской торгово-промышленной палаты.

Напомним, раньше многодетным приходилось ждать, пока им выделят один из включенных в перечень участков. Теперь семьи смогут выбрать участок самостоятельно и получить единовременную денежную выплату на его приобретение. Поручение разработать альтернативные меры поддержки для многодетных ранее отдал глава города Дмитрий Самойлов. Внедрение альтернативных мер поддержки мэр анонсировал во время отчета о результатах работы администрации города.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Размер субсидии на землю для многодетных в Перми может составить 250 тысяч рублей

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: многодетные, земельные участки, субсидия, дмитрий самойлов



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 27.08.2019 11:16 Мск Депутаты пермской гордумы одобрили альтернативные меры поддержки многодетных семей
Ранее 21.08.2019 14:43 Мск Многодетные Перми могут получить первые выплаты на покупку земельных участков до конца года

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 08.08.2019 08:50 Мск Многодетные Перми получат деньги на землю: разработаны альтернативные меры поддержки
Ранее 28.05.2019 09:11 Мск В Перми запустят механизм альтернативных мер по обеспечению многодетных земельными участками

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети