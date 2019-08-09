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Происшествия Свердловская область
фоторобот, нападение на Почту России (2019) | Фото: В.Н. Горелых

В Екатеринбурге задержаны подозреваемые в нападении на сотрудника почты с похищением 600 тысяч рублей

В Екатеринбурге полицейскими задержаны подозреваемые в ограблении представителя почтового отделения, которое было совершено 11 июля. Об этом Накануне.RU сообщил пресс-секретарь регионального полицейского главка Валерий Горелых.
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Напомним, дерзкому нападению почтальон подвергся в Красноуральске. Злоумышленник, одетый в спортивный костюм, на голове которого был капюшон поверх бейсболки, открыто похитил сумку с почти 600 тысячами рублей. На место преступления незамедлительно прибыла оперативно-следственная группа, был составлен фоторобот. Оперативниками был проведен комплекс мероприятий, в ходе которых удалось установить преступников.

"Две недели понадобилось оперуполномоченным, чтобы выйти на след любителей чужих денег. Они задержаны в столице Среднего Урала на съемных квартирах и доставлены в ОМВД России по Красноуральску, где дали признательные показания. Организатором преступления оказался ранее не судимый мужчина. Он отследил день и время, когда почтальоны разносят пенсии, а затем, в Екатеринбурге, нашел исполнителя своего плана.

Во дворе дома устроили засаду. Выждав момент, когда почтальон вышел из служебного автомобиля и остался без сопровождения, один из соучастников выхватил у него сумку с денежными средствами и скрылся на поджидавшем транспортном средстве. Деньги они поделили между собой, потратив на собственные нужды, а также перевели родственникам. При обыске в жилищах полицейские изъяли часть похищенных денежных средств. В настоящее время подозреваемые находятся под стражей", - рассказал полковник Горелых.

По данному фату возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "грабеж, совершенный в крупном размере". Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

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В Екатеринбурге задержаны подозреваемые в нападении на сотрудника почты с похищением 600 тысяч рублей

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Теги: Почта России, налетчики, Екатеринбург, полиция



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