Летевший из Омска в Грецию самолет по техпричинам сел в Краснодаре

Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Nordwind , летевший в ночь с 8 на 9 августа из Омска в греческий Ираклион, по техническим причинам был вынужден сесть в краснодарском аэропорту "Пашковский".

Пресс-служба аэропорта Краснодара сообщила, что представитель авиакомпании принял решение о замене воздушного судна. "Борт, запланированный на рейс в Шереметьево в 03.20 мск, был предоставлен в качестве резервного и вылетел в Ираклион в 05.43 мск", - цитирует РИА Новости представителя аэропорта.

Пассажиры, следующие в Шереметьево, по маршруту пока не отправлены, с ними работают представители авиакомпании, сообщили в аэропорту.