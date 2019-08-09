Задержан глава Туапсе

Уголовное дело возбуждено в отношении главы Туапсе, он задержан, сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ.

Глава города подозревается в превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ) и служебном подлоге (ч. 1 и 2 ст. 292 УК РФ).

По данным следствия, в июне 2019 года чиновник своим постановлением выделил в аренду на 49 лет земельный участок в Туапсе местному бизнесмену, существенно занизив сумму платежей.

Ущерб бюджету оценивается более чем в 23 млн рублей.

В 2018 году бывший глава Туапсе также стал фигурантом уголовного дела. Он подозревался в получении взятки.