31 Августа 2020
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Экономика Курганская область
Николай Цуканов, Вадим Шумков (2019) | Фото:Накануне.RU

Цуканов: До 2021 года на нацпроекты Зауралью выделят более 21 млрд рублей

Курганская область участвует в 10 национальных проектах, до 2021 года на нацпроекты региону выделят более 21 млрд руб., об этом на совещании в Кургане сообщил подпред президента России в УрФО Николай Цуканов, передает корреспондент Накануне.RU.

"Все это направлено на взрывное улучшение качества жизни людей. Но есть и проблемы - общая экономическая ситуация в регионе, низкие доходы, безработица, изношенная инфраструктура как физически, так и морально. Я обращаю внимание на необходимость проведения плановой организационной работы по нацпроектам. В частности, актуализация кураторов и руководителей региональных проектов. За каждым нацпроектом должен быть в регионе закреплен менеджер проекта. Нужно вести постоянный, детальный и тотальный контроль. Деньги серьезные, без контроля реализовать эти проекты будет крайне сложно", - отметил полпред.

По его словам, стартовать приходится далеко не в позитивных условиях.

Николай Цуканов, Вадим Шумков(2019)|Фото:Накануне.RU

"Удельный вес населения старше трудоспособного возраста составляет практически 30%, по России этот показатель 25%, по Уралу - 23,5%. В этом году продолжается и миграционная убыль населения из региона. Численность населения области с января по май этого года сократилась более чем на 3 тыс. человек. Рост отмечают только в поселке Юргамыш. Я не знаю что это за поселок - может там какие-то особые условия? Процесс старения населения увеличивает нагрузку на экономику", - отметил Цуканов.

До этого в начале совещания в правительстве региона Цуканов похвалил Шумкова за хорошую работу по облагораживанию городской инфраструктуры - по его мнению, город изменился, полным ходом идет ремонт дорожного полотна.

"Город Курган очень чистый, аккуратный, мне понравилось", - сказал в начале своего выступления полпред.

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Цуканов: До 2021 года на нацпроекты Зауралью выделят более 21 млрд рублей

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Теги: Николай Цуканов, Курган, визит, полпред, нацпроекты



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