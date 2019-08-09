Минкульт предложил ограничить возможность брать в кино "свои" напитки и еду

В сети обсуждают инициативу Министерства культуры России о наделении кинотеатров правом ограничения проноса на кинопоказ "своих" напитков и еды – другими словами, приобретенными не в кинотеатре.

Данное предложение поддерживают в Ассоциации владельцев кинотеатров. Ее глава Олег Березин в комментарии радио "Говорит Москва" заявил, что кинотеатры в таком случае могут пойти навстречу зрителям и снизить цены на еду и напитки.

"Это связано с жалобами зрителей, потому что иногда некоторые умудряются с собой даже курицу гриль приносить в кинозалы. Есть факты, когда приносят пельмени. Поэтому появилась такая инициатива", - объясняет Березин.

Правда, если "добрую волю" по снижению цен не закрепить законодательно, то едва ли кто-то сможет помешать кинотеатрам в любой момент поднять цены.