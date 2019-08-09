Без лишних чиновников и волокиты. Алексей Текслер предложил создать Коркинский муниципальный округ

Глава Челябинской области Алексей Текслер с рабочим визитом посетил Коркинский район. Он осмотрел производство на фабрике ЮжУралКартон, проинспектировал ряд социальных объектов, пообщался с жителями муниципалитета и вручил главе Наталье Лощининой "синюю папку". На встрече с коркинцами руководитель области поддержал идею о преобразовании района в муниципальный округ, передает корреспондент Накануне.RU.

Свой визит в муниципалитет Алексей Текслер начал с посещения фабрики ЮжУралКартон, специализирующейся на производстве гофрированного картона, бумажной и картонной тары. Руководитель области ознакомился с производственным процессом и пообщался с руководством предприятия.

"Это интересное производство, у нас предприятий такого плана в области практически нет. Для Коркинского района это одно из градообразующих предприятий. Оно современное, с уровнем заработной платы чуть выше, чем в среднем по региону. Мы обсудили планы развития этого предприятия. Это важно, учитывая новую промышленную политику, которую я сегодня веду. Я обратил внимание на то, что само сырье завозится с других регионов, хотя у нас тоже есть лесосеки, но, к сожалению, сегодня они работают в основном на первичном сырье и кругляк вывозится за территорию региона. Я предлагаю организовать более глубокую переработку леса. У нас здесь большой потенциал, который пока, к сожалению, не используется", - отметил глава региона.

Затем он проконтролировал ход работ по благоустройству парка культуры и отдыха им. Федько. Здесь появилась новая тротуарная плитка, заменены светильники, установлены скамейки и урны, оборудован скейт-парк. Рядом находится новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Алексей Текслер пообщался с тренерами и юными спортсменами, оценил тренировочный процесс.

В городской больнице №1 руководитель области осмотрел новый хирургический корпус, куда в ходе оптимизации была перенесена часть терапевтического отделения.

Во время осмотра к главе региона обратились пациенты, которые пожаловались на долгие очереди и невозможность попасть на прием к узким специалистам.

"Приходится сидеть по 2-3 часа у рентгенкабинета", – возмутилась пенсионерка.

"Вы правильно делаете, что возмущаетесь. Я с вами полностью согласен. Министр пообещал проблему решить через неделю и мне доложить, как эта ситуация изменится", - подчеркнул Алексей Текслер.

Рядом находится здание терапевтического корпуса, но в настоящий момент оно пустует. Экспертиза признала здание пригодным для дальнейшего использования при условии проведения ремонта. Алексей Текслер принял решение вернуть пустующий корпус больнице и поручил подготовить проект реконструкции здания.

"Сейчас на базе хирургического отделения большое количество коек, люди недовольны, я их понимаю. Этот вопрос буду держать на контроле. Помещение терапевтического корпуса признано пригодным, если проект будет готов, я готов его рассмотреть и расширить больницу, сделать ремонт, чтобы лечебная база развивалась. Условия для лечения должны быть хорошими", - подчеркнул глава области.

На встрече с жителями Алексей Текслер заявил о готовности поддержать идею о преобразовании района в муниципальный округ.

"Назрела ситуация, связанная с объединением района под эгидой городского округа. Лишние чиновники, лишняя бюрократическая волокита. Я сейчас разборки наводил. В конце апреля были выделены средства на дороги, и я был неприятно удивлен, что работы на основных магистралях в Коркино только начинаются. Это непорядок. Мне рассказывают историю, что сначала деньги пришли в район, потом в поселение, сметы переделывали и фактически конкурс состоялся только сегодня, это не дело. Если меня поддержат, в Челябинской области будет создан первый муниципальный округ – Коркинский", - подчеркнул он.

Это позволит оптимизировать структуру администрации, но при этом проблемы будут решаться более оперативно.

Глава области подчеркнул, что данную инициативу должны поддержать жители и депутаты поселений.

На встрече с жителями к главе региона обратился руководитель Центра тестирования ГТО в Коркинском районе Олег Столбун. Он попросил главу региона провести реконструкцию муниципального спортивного комплекса "Горняк" с обустройством новых беговых дорожек.

"В этом комплексе базируется детско-юношеская спортивная школа. Восемь отделений, в том числе отделение легкой атлетики. Ребята показывают хорошие результаты, но, к сожалению, им приходиться заниматься на асфальтовой беговой дорожке", - обратился он к главе региона.

И.о. первого заместителя министра по физической культуре и спорту региона Олег Мухаметзянов подтвердил, что стадион нуждается в новой беговой дорожке.

"Тренироваться на асфальтовом покрытии нельзя. Это травмоопасно. В планах у нас это есть, нам нужна заявка от муниципалитета", - ответил он.

В ближайшее время заявка будет подана.

"Мы сегодня приняли решение по спорту. Не только дорожка, но и весь стадион реконструируем. Я вижу насколько спортивный район", - уже на встрече с главой муниципалитета сообщил руководитель области.

Жаловались жители на ремонт дорог. В частности, глава Первомайского городского поселения Владимир Смирнов рассказал, что дорога, которая соединяет их с федеральной трассой, нуждается в капитальном ремонте.

"Я знаю про эту дорогу, большое количество обращений ко мне поступает. Решение принято. Со следующего года мы начнем ремонт этой дороги", - отметил Алексей Текслер.

Он напомнил, что в этом году району были выделены дополнительные средства на ремонт дорог.

"В пять раз было увеличено финансирование по сравнению с прежним годом. Надеюсь, что в надлежащий срок работы будут проведены", - добавил он.

Пожаловались жители и на проблемы в здравоохранении. Так, Первомайскому поселению обещали построить ФАП в деревне Шумаки, но этого не произошло.

"В прошлом году программа предполагала строительство 30 ФАПов в регионе, построили два. Я так понимаю, что ваш ФАП попал в число тех 28, которые не были построены. В этом году мы построим 24 ФАПа, и то с боем мне удалось эту ситуацию решить. Я держу на контроле этот вопрос", - объяснил глава региона и попросил и.о. министра здравоохранения области Сергея Приколотина прокомментировать ситуацию.

Глава регионального минздрава сообщил, что ФАП в деревне должен появиться в 2020 году.

"Если при мне называются сроки, они, безусловно, выполняются. Давайте договоримся, что это будет точно 2020 год", - обратился он к Приколотину.

Также жители обратились к главе региона с просьбой запретить строительство похоронного бюро на гостевом маршруте.

"Есть решение суда, запрещено строить второй этаж. Решение суда сейчас обжалуется. С главой тоже договаривались, поскольку земли были выделены под индивидуальное жилищное строительство, там никакие другие объекты не должны появиться", - прокомментировал и.о. вице-губернатора Евгений Голицын.

"Никакого похоронного бюро здесь не будет. Решение однозначное, прокуратура тоже в курсе. Все должно быть по закону, но этого объекта в том месте быть не должно. Никаких законных оснований, чтобы этот объект там находился, сегодня не существует", - добавил Алексей Текслер.

В ходе двусторонней встречи Алексей Текслер вручил главе района Наталье Лощининой "синюю папку" с жалобами жителей.

"Дороги на первом месте, но и остальные вопросы нельзя оставлять нерешенными", - обратился к главе Алексей Текслер.

Во время общения с журналистами глава области подчеркнул, что у Коркинского района есть перспектива развития.

"Район стабильный. Он находится, с одной стороны, недалеко от Челябинска, с другой стороны, всегда был самобытным. Здесь и экономическое, и социальное развитие имеют приоритет. Я уверен, что в этом районе все будет хорошо", - констатировал он.