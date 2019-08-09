Жена беглого директора АНПЗ: "Он понимал, что его уволят, а премию не дадут"

Ксения Лисовиченко - молодая супруга 68-летнего экс-директора Антипинского нефтеперерабатывающего завода Геннадия Лисовиченко продолжает в суде представлять своего мужа, пытаясь добиться от бывшего работодателя премии в размере 10 миллионов долларов (причем в исковом заявлении в буквальном смысле указана сумма в долларах США).

Отметим, что сам бывший глава тюменского предприятия на суд явиться не может, так как скрывается от следствия: он является фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, а сам завод находится в состоянии банкротства. Основанием для выплаты премии называется решение совета директоров от 2018 года.

Как передает корреспондент Накануне.RU, сегодня представители ответчиков в лице юристов завода на суде утверждали, что экс-директор не обращался в ноябре 2018 года (именно в это время Лисовиченко был отстранён от прямого руководства) с заявлением на премию и не запрашивал нужных документов.

При этом подлинника трудового договора беглого топ-менеджера на руках у представителей завода не оказалось.

"Его [трудового договора, прим. ред.] нет, он на заводе...." - начали оправдываться юристы.

"Я вам ещё на прошлом суде говорила об этом", - упрекнула сторону ответчиков судья.

Также на заседании удалось узнать, что документ о премировании был подготовлен 12 ноября 2018 года, причем самим Лисовиченко.

Жена Лисовиченко объяснила, что в это время его пригласили в Москву на совет директоров, где попросили уволиться по собственному желанию. Тогда он в рамках своих полномочий успел подписать приказ о своем премировании и даже заверить его нотариально.

"Он понимал, что его скоро уволят, а премию могут не выплатить", - откровенно заявила супруга.

Новое руководство АНПЗ считает, что документы о премировании были сделаны с нарушением, документ был выдан в Тюмени, а не в Москве, где проходят собрания совета директоров. Как это может являться нарушением - осталось неясным для участников процесса.

Впрочем, нашлись и другие причины в отказе в выдаче "золотого парашюта", по мнению ответчиков.

"Стимулирующие выплаты являются правом, а не обязанностью завода и выплачиваются по усмотрению, если есть свободные средства... А так как кредиторская задолженность завода составляла 106 млрд руб., это означает, что у предприятия нет свободных средств на выплаты", - озвучили свои доводы представители АНПЗ.

Однако супруга Лисовиченко не согласилась с плохими показателями предприятия и в качестве основания премии рассказала об успешной модернизации НПЗ, которая случилась благодаря ее мужу.

Почему сейчас на АНПЗ подано более 80 исковых заявлений на астрономическую сумму на сотни млрд рублей - не озвучивалось.

Также в ходе заседания сложилось впечатление, что на заводе не могут найти папки с приказами о премировании - нумерной журнал от 2018 года. При этом в другом журнале запись от 12 ноября 2018 года оказалась замазана канцелярским штрихом, что вызвало сомнения у судьи. Ответчик витиевато попытался объяснить странный факт тем, что "приказ был аннулирован и находился в резерве".