Минобр решил избавить вузы Москвы и Петербурга от "троечников"

В Министерстве образования и науки РФ хотят избавить вузы Москвы и Санкт-Петербурга от "троечников".

Так, приказ ведомства от 7 августа вводит новые, более жесткие требования к поступающим в МГУ и СПбГУ. Если документ вступит в силу, то подавать документы в вузы Москвы и Петербурга смогут только те, у кого средний балл по ЕГЭ превышает отметку в 67 баллов.

Таким образом, это отсечет тех, кто намеревался пойти на не пользующиеся большим спросом специальности – сельское хозяйство, металлургия, физкультура и спорт. Зато те, кто набрал средние 60 баллов, смогут пойти учиться в региональные вузы вместо колледжа.

Как пишет Infox.ru со ссылкой на "Парламентскую газету", в целом данная идея не нашла единогласного одобрения у членов Совфеда и депутатов Госдумы.

Напомним, в июне этого года студенты СПбГУ протестовали против оптимизации на Историческом факультете.