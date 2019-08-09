31 Августа 2020
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компьютер интернет сеть ноутбук сайт (2010) | Фото: vsemotvetim.ru

"Победа" увеличила размер ручной клади

Лоукостер "Победа" изменила правила провоза ручной клади. С 9 августа перевозчик разрешает провозить в салоне самолета ноутбук без чехла сверх установленной нормы ручной клади, сообщили Накануне.RU в пресс-службе авиакомпании.

Раньше ноутбуки допускались к провозу в салоне самолёта только в  составе нормы ручной клади, соответствующей установленным авиапроизводителем Boeing габаритам - 36х30х27см.

"В 2019 году мы заметили серьёзное увеличение доли бизнес-клиентов до 38%, а на некоторых рейсах - до 43%. Это люди, которым важно даже во время полёта не прерывать рабочий процесс. И они часто просили нас разрешить провоз больших ноутбуков, размеры которых превышают габариты калибратора", - прокомментировал гендиректор "Победы" Андрей Калмыков.

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"Победа" увеличила размер ручной клади

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Теги: победа, ручная кладь, ноутбук, правила провоза багажа



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