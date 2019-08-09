31 Августа 2020
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Политика За рубежом
флаг, Франция (2012) | Фото:cepolina.com

Французский депутат призвал правительство решить вопрос о займах царской России

Депутат Национального собрания Франции Франсис Веркамер требует разъяснить, какие меры французское правительство готово принять для того, чтобы "окончательно разрешить" вопрос о российских выплатах по облигациям царских времен.

Запрос политика направлен министру по вопросам государственной службы и бюджета Жеральду Дарманену, сообщает RT.

Внуки и правнуки разоренных держателей облигаций через сто с лишним лет, подчеркнул депутат, продолжают требовать возврата вложенных средств, несмотря на договор 27 мая 1997 года, по которому Россия согласилась выплатить 400 миллионов долларов.

Он подчеркнул, что деньги держателям облигаций вернули, однако "в большинстве случаев выплаты не соответствовали реальным суммам".

Напомним, в начале 2018 года более 400 тысяч французов потребовали от российской стороны выплатить долги царской власти вековой давности. Несмотря на то, что Россия и Франция заключили соглашение, по которому долги времен царской империи были признаны закрытыми, наследники пострадавших инвесторов считают, что вопрос все еще актуален и намерены получит долг.

Погашения долгов требовали потомки держателей государственных облигаций российских железнодорожных компаний, которые с 1867 года в течение 30 лет инвестировали более 15 млрд франков, что эквивалентно 53 млрд евро. Всего было выпущено 28 млн ценных бумаг.

Во французском министерстве экономики тогда заявили, что власти Франции не могут требовать от России вернуть царские долги, которые были списаны декретом советского лидера Владимира Ленина в 1918 году.

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Французский депутат призвал правительство решить вопрос о займах царской России

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Теги: франция, царские займы, россия



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