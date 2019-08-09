Виновник страшной аварии на Фурманова в Екатеринбурге останется в СИЗО до января

Сегодня в Ленинском районном суде прошло первое заседание по уголовному делу жителя Екатеринбурга Владимира Пузырева, обвиняемого в страшной аварии на улице Фурманова. Прокурор запросил продлить меру пресечения для Пузырева на время рассмотрения дела.

Напомним, ДТП произошло 14 ноября прошлого года: водитель Honda CR-V выехал на тротуар, где сбил трех пешеходов - 29-летнюю женщину с коляской, в которой сидел двухлетний ребенок, и мужчину. Пострадавшие получили тяжелые травмы.

Водитель был арестован. Позже выяснилось, что он ездил по поддельному удостоверению. Пузыреву вменяется сразу несколько статей Уголовного кодекса.

Сегодня суд одобрил запрос стороны обвинения и Пузырев останется в СИЗО до января. Следующее заседание намечено на 15 августа.

Как сообщало Накануне.RU, обвиняемому готовятся предъявить многомиллионный иск.