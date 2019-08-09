Обманутым дольщикам Сургута могут компенсировать затраты на съёмное жильё

Губернатор Югры Наталья Комарова во время встречи с обманутыми дольщиками Сургута выступила за компенсацию их трат на съёмное жильё, в котором они вынуждены дожидаться окончания строительства, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.

Пострадавшие дольщики, вынужденные снимать жилье, попросили рассмотреть возможность компенсации части затрат либо предоставления жилья в социальном или арендном доме. Губернатор поручила администрации Сургута изменить законодательство так, чтобы жители недостроенных домов могли до их сдачи получать соответствующие выплаты.

Отметим, глава региона сегодня продолжит работать в Сургуте. В частности, она обсудит с горожанами реконструкцию набережной реки Сайма.