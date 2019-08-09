Рок, Бажов и Шигирский идол: в Екатеринбурге выбирают самые перспективные бренды города

В Екатеринбурге в Доме журналистов состоялось заседание "Экспертного клуба": профессионалы из разных областей собрались, чтобы определить самые перспективные бренды столицы Урала.

Как сообщили Накануне.RU организаторы мероприятия, историки, политологи, архитекторы, искусствоведы, культурологи, религиоведы и журналисты совместно составили своеобразную карту, в которую вошли памятники, имена, произведения и мифы Екатеринбурга.

Известно, что результаты мероприятия войдут в документальный фильм "Как говорить о культуре в эпоху гаджетов и фастфуда". Эксперты работали индивидуально и в профессиональных группах, а совместный результат закрепили на общем стенде: на доске появились названия выбранных брендов, разделенные на три категории: известные (лидеры), вспомогательные и уникальные.

В числе безусловных лидеров оказались уральский конструктивизм, рок, филармонический оркестр, Павел Бажов, Борис Рыжий, Виталий Волович, Алексей Балабанов и династия Романовых. Уникальным, но мало раскрученным брендом был выбран Шигирский идол. Среди прочих ярких явлений Екатеринбурга эксперты были готовы признать даже здание "Пассажа".

По данным организаторов мероприятия, работа над брендированием будет продолжена: продвижением займутся отдельно сформированные рабочие группы.

Но как работать в условиях, когда Ассоциация правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере услуг (УПРАВИС) отсуживает деньги за иллюстрации с памятником основателям города Татищеву и де Геннину? Об этом Накануне.RU рассказал один из участников обсуждения, культуролог, руководитель проектов "Культурное просвещение" Георгий Цеплаков.

"Все, что касается авторского права и патентов в сфере брендинга - товарных знаков и т.д. - всегда была такая "спорная территория". В российском законодательстве она до сих пор является спорной, потому что у нас собственность на авторские вещи всегда очень проблематична. Российское авторское общество работает не сказать, чтобы эффективно, и поэтому становятся возможны такие прецеденты", - рассказал Цеплаков.

По его словам, обычно люди стараются договариваться.

"Заниматься брендингом стоит, это важно. Но надо понимать, что брендинг - брендингом, а товарные знаки - товарными знаками. К сожалению, у нас юридическая практика не соотносится с реальной. Мы знаем огромное количество случаев, когда люди создают бренды и не оформляют товарный знак. Бывает и наоборот - когда такой знак оформлен, на бумаге он есть, но при этом никому неизвестен. Маркетинг в плане брендинга - это одно, а юридическое сопровождение этого маркетинга - другое. Такие казусы возникают довольно редко, но если это случается, то надо обращаться к юристам", - отметил он.

По мнению эксперта, Гражданский кодекс в этой сфере можно трактовать по разному.

"К сожалению, эта тема у нас не прояснена, и прецеденты могут быть какие угодно. Поэтому до суда лучше не доводить. Но брендингом занимаются и будут заниматься, потому что позиционировать себя и запоминаться в умах людей стоит", - заключил Георгий Цеплаков.