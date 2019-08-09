31 Августа 2020
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дом, новостройка, жилищное строительство, воронеж, эскроу-счет, новоселье (2019) | Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

Покупка квартир в новостройках в рассрочку повысит стоимость жилья

Инициатива частичных пополнений эскроу-счетов может негативно сказаться на себестоимости квартир, а значит и на стоимости жилья для покупателей, считает президент Ассоциации строителей Урала Вячеслав Трапезников. Ранее в Госдуме предложили разрешить покупателям квартир в новостройках вносить лишь 50%-ный задаток, а оставшуюся сумму выплачивать уже после окончания строительства.
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Счета-эскроу являются по сути накопительными, поэтому чем больше там денег, тем дешевле кредит, который застройщик берет для строительства, прокомментировал Накануне.RU инициативу Вячеслав Трапезников. "И соответственно, чем меньше денег на счёте, тем дороже кредит. Для покупателей данная мера неэффективна и на спрос она не повлияет: в большинстве случаев при покупке жилья люди берут ипотеку в банках или напрямую у застройщика с первоначальным взносом все в те же 30%", - отметил он.

Новую схему предложил председатель Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев, парламентарий также курирует рабочую группу по проблемам дольщиков.

Напомним, с 1 июля жилищное строительство перешло на схему финансирования через эскроу-счета: на них покупатель вносит полную стоимость жилья, застройщики получают доступ к этим деньгам лишь после завершения строительства. Возведение домов финансируют банки. После вступления закона в силу стоимость жилья не изменилась, однако, по мнению экспертов, по мере увеличения доли проектного финансирования в жилищном строительстве стоимость "метра" будет расти.

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Покупка квартир в новостройках в рассрочку повысит стоимость жилья

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Теги: Ассоциация строителей Урала, Вячеслав Трапезников



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