31 Августа 2020
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Общество За рубежом
владимир потанин (2013) | Фото:

Бывшая жена Потанина решила отсудить у миллиардера в Лондоне более $6 млрд

Бывшая супруга российского миллиардера Владимира Потанина подала в лондонский суд иск о разделе имущества, сообщают британские издания Daily Telegraph и The Times.

Наталья Потанина, которая с 2016 года является резидентом Великобритании, намерена получить от бывшего супруга £5,8 млрд ($6,3 млрд). СМИ отмечают, что это самая крупная сумма иска о разделе имущества за всю историю британских судов.

Потанина наняла королевского адвоката Чарльза Ховарда, сообщает Daily Telegraph.

В свою очередь Потанин обратился к адвокату Фионе Шаклтон, известной по прозвищу "Стальная магнолия" и считающейся одним из лучших адвокатов по бракоразводным процессам в Великобритании, пишет РБК. Среди ее клиентов - члены королевской семьи (в частности, принц Уэльский Чарльз) и британские звезды (Пол Маккартни).

25 февраля 2014 года мировой судья расторг брак миллиардера Владимира Потанина с его бывшей женой Натальей. В браке супруги прожили почти 30 лет. У них трое детей.

После развода суд постановил признать имуществом Потанина элитную квартиру в Скатертном переулке в центре Москвы площадью 406,9 кв. м и часовню Святой Благоверной Тамары в подмосковной деревне Аносино. Наталья, в свою очередь, получила компенсацию в 380 млн руб. и три земельных участка с хозяйственными постройками в Московской области.

В 2017 году Пресненский суд Москвы отказался взыскать с одного из богатейших бизнесменов России 850 миллиардов рублей в пользу его бывшей супруги Натальи.

Кроме того, суд Москвы отказал бывшей супруге Владимира Потанина Наталье в признании за ней прав на 15% акций ГМК "Норильский никель" так как не нашел доказательств того, что акции ГМК принадлежат напрямую Потанину.

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Бывшая жена Потанина решила отсудить у миллиардера в Лондоне более $6 млрд

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Теги: владимир потанин, наталья потанина



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