Utair нарастил загрузку и выручку в первом полугодии, несмотря на срыв поставок Boeing 737 MAX

Выручка авиакомпании Utair по итогам первого полугодия выросла на 0,5 млрд руб. или на 2%, операционный убыток сократился на 1,2 млрд руб. (39%), говорится в сообщении перевозчика.

"Основными факторами роста доходной ставки стали успешная коммерческая политика и ввод новой тарифной сетки, что обеспечило лучший рост загрузки в отрасли без повышения цен на билеты. Utair нарастил загрузку на 2,4% до 80,1%, при том, что среднерыночная загрузка выросла всего на 0,1%. Компания довела загрузку кресел до среднерыночного значения, несмотря на значительную долю региональных рейсов, где загрузка кресел традиционно ниже, чем на международных", - отметили в пресс-службе компании.

В Utair рассказывают, что повысили топливную эффективность и оптимизировали процессы аэропортового обслуживания. "Последнее также положительно сказалось на утилизации воздушных судов: средний налет самолетов вырос с 7,8 часов до 8,6 часов в сутки", - отметили в компании.

Объем перевезенных пассажиров за период январь — июнь 2019 года составил 3 700 684 пассажира, рост относительно аналогичного периода 2018 года — 4,6%.

"Несмотря на то, что в 2019 году на темпы роста негативно повлиял срыв поставок Boeing 737-8 МАХ, Utair улучшил финансовые показатели. Это говорит о том, что компания выбрала верную стратегию", — прокомментировал президент "Utair — Пассажирские авиалинии" Павел Пермяков.

Между тем, сегодня стало известно о просьбе Минтранса по отношению к Utair о некотором ограничении роста пассажиропотока (в том числе за счет демпинга). В конце прошлого года перевозчик оказался на грани банкротства, но сейчас пытается договориться с кредиторами о реструктуризации долгов.