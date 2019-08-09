Сургутский колледж русской культуры вернул аккредитацию

Сургутский колледж русской культуры имени Знаменского вернул свидетельство о государственной аккредитации. Служба по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа — Югры дала положительное заключение по всем направления подготовки, передает корреспондент Накануне.RU.

Аккредитационная экспертиза прошла в июне. В прошлом году управление Рособрнадзора не продлило аккредитацию в отношении специальностей "Культуроведение и социокультурные проекты", "Музыкальное искусство", "Изобразительные и прикладные виды искусств". Студенты сдавали экзамены в других вузах округа, некоторым пришлось ехать на ГОСы в Москву и Пермский край.

Образовательное учреждение ведет набор студентов на все специальности.