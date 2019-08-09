Виновнику страшной аварии на Фурманова в Екатеринбурге готовятся предъявить многомиллионный иск

Сегодня в Ленинском районном суде проходит первое заседание по уголовному делу жителя Екатеринбурга Владимира Пузырева, обвиняемого в страшной аварии на улице Фурманова. Как передает корреспондент Накануне.RU, прокурор запросил продлить меру пресечения для Пузырева на время рассмотрения дела.

Напомним, ДТП произошло 14 ноября прошлого года: водитель Honda CR-V выехал на тротуар, где сбил трех пешеходов - 29-летнюю женщину с коляской, в которой сидел двухлетний ребенок, и мужчину. Пострадавшие получили тяжелые травмы.

Водитель был арестован. Позже выяснилось, что он ездил по поддельному удостоверению. Пузыреву вменяется сразу несколько статей Уголовного кодекса.

Как рассказал сегодня адвокат Антон Штоль, представляющий семью Нарициных, защита Владимира Пузырева ссылается на его состояние здоровья - оно якобы не позволяет ему находиться под стражей, он не получает должного лечения.

"Однако это не подтвердилось ничем документально. У него действительно есть эпилепсия, но на тот момент, когда это все происходило, припадка у него не было, это установили экспертизы. Да, отклонения есть, но он вменяем", - рассказал защитник.

По его словам, представители обвиняемого связывались с пострадавшими, компенсировали около 50 тыс. руб.

"Но даже на лечение затраты были гораздо больше, поэтому говорить о том, что была какая-то разумная компенсация, нельзя", - сказал он.

Адвокат также сообщил, что подан гражданский иск, но его сумма пока не озвучивается.

"На сегодняшний день будем настаивать на максимально возможном наказании", - сказал Штоль.

Сегодня в суд пришел потерпевший Андрей Медведев.

"Состояние не как раньше было, хожу с палочкой, ноги болят, руки болят. Не работаю. Все зарастает, но очень медленно. Лечусь постоянно с 14 ноября. Пока ходить не могу нормально, даже на транспорте ездить сложно. Как долго кости будут зарастать, я не знаю - может год, может два. Хочу, чтобы этого товарища наказали по всей строгости. Не только же я один пострадал - ребенок, девушка", - рассказал он.

"Как помню момент аварии? Шел, не успел повернуться - уже лежу, смотрю в небо. Дальше "скорая" приехала. Потеря крови литра три была. Видео я поначалу боялся смотреть, увидел его только в середине января, был уже на реабилитации", - добавил Медведев.

На вопрос о том, хочет ли сам потерпевший что-то сказать Пузыреву, он ответил, что "не хочет его даже видеть". Что касается гражданского иска Пузыреву, то, по словам Медведева, его сумма составит около 3 млн руб.

В данный момент заседание проходит в закрытом режиме. Журналистов на него не пустили.