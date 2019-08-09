Производство "Пермского мясокомбината" переведут на "Продо птицефабрику Пермская" до 2020 года

Перенос производства колбасных изделий "Пермского мясокомбината" на "Продо Птицефабрика Пермская" будет завершен уже в этом году. При этом в течение 2020 г. площадка мясокомбината продолжит работу — юрлицо не будет ликвидировано, здесь сохранится работа центров продаж и логистики, технического персонала, сообщает "Ъ".

Такое заявление сделал гендиректор Группы "Продо" - одного из крупнейших производителей мясной продукции в России Петр Илюхин во время встречи с министром промышленности Прикамья Алексеем Чибисовым.

В дальнейшем "Продо" может либо сдать в аренду площадку мясокомбината, либо продать ее.

Как сообщало Накануне.RU, на мясокомбинате пройдет поэтапная консервация производства. Под сокращение попадают 90 из 404 работников предприятия

29 июля на базе "Пермского мясокомбината" состоялась ярмарка вакансий для сотрудников предприятий. Варианты трудоустройства предложили представители кондитерской фабрики "Нестле", сети кондитерских "Виолет", "Пермского мукомольного завода", хладокомбината "Созвездие", розничной сети "Магнит", завода "Бастион" и "Пермалко", а также екатеринбургского "Пищевого комбината".

Посетили ярмарку вакансий 100 человек. Предложенными вакансиями заинтересовались 45 человек - половина высвобождаемых сотрудников. Также участников ярмарки интересовали вопросы открытия собственного дела.