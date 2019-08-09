Дешевые лекарства уходят с прилавков аптек

Впервые за последние три года продажи в аптеках недорогих лекарств показали падение.

Так, с января по июнь 2019 года продажи дешевых средств в категории от 150 до 500 рублей упали на 3,3%, в категории до 50 рублей - на 7,1%.

При этом почти на 8% вырос объем реализации дорогих препаратов, пишет "Коммерсант" со ссылкой на отчет DSM Group.

Фармритейлеры считают, что подобные изменения связаны с инфляцией. Но производители обвиняют аптечные сети в неготовности продавать дешевые препараты из-за низкого бонуса, получаемого за их реализацию.

Исследования показывают, что россияне начали экономить на лекарствах: продажи в аптеках сократились впервые с 2015 года.

Тем временем, в июне в России продолжился рост цен на отдельные виды медикаментов и медицинских товаров. С начала года медикаменты подорожали на 3,9%, свидетельствуют данные Росстата.

Цены увеличиваются на дешевые лекарства. По данным статведомства, йод, офтан катахром, валидол стали дороже на 1,9-3,4%. Повышение цен на лоратадин, троксерутин, таурин, настойка пустырника, валокордин, корвалол, алмагель, метамизол натрия, вату и бинты составило в среднем 0,7-1,5%.