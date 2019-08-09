У Евгении Васильевой в музее Востока открылась выставка – при поддержке Минкульта

В государственном музее Востока (Москва) накануне открылась выставка загадочной художницы EVA (псевдоним).

На сайте музея сообщается, что выставка открылась при поддержке Министерства культуры России и Фонда поддержки искусств и музейной деятельности "Русские меценаты".

Под псевдонимом EVA скрывается хорошо известная публике фигурантка дела "Оборонсервиса" и супруга экс-министра обороны Анатолия Сердюкова (ныне возглавляющего совет директоров ОАК) Евгения Васильева, пишет "Московский комсомолец". Этот факт, правда, в галерее не афишируют, представляя EVA так: "продукт нашего технологичного времени". Ну прямо Бэнкси, ни больше ни меньше.

Одна из работ EVA

"Знакомя российского зрителя с творчеством художника EVA, – говорит куратор выставки Юлия Вербицкая (Линник), – я получаю удовлетворение от возможности не только представить широкой публике художника, творчество и мышление которого созвучны времени, но и поставить собственный эксперимент, а именно: исследовать, насколько наше общество, привыкшее к более традиционной культуре, готово воспринять отраженный в этих произведениях мир, который уже никогда не станет прежним".