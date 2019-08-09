31 Августа 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
(2017) | Фото: https://vk.com/drugoross

"Это враги". На Украине протестуют против планов "Эха Москвы" открыть свой филиал

Радиостанция "Эхо Москвы", известная своей русофобией, хотела бы открыть свой филиал на Украине, если там будут отменены языковые квоты на радио. Об этом заявил главред радиостанции Алексей Венедиктов, приехавший на Украину.
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Он сказал, что готов открыть бюро в Киеве, Одессе, Львове, потому что странно иметь их в в Израиле, Германии, США, но не иметь на Украине.

"Мои журналисты, которых я верифицировал, должны отсюда гнать информацию, мнения разных политических сил в Россию. На это нужно всего 4-5 человек. Но пока закон о языке запрещает нам это сделать", – заявил Венедиктов "Стране".

На это резко отреагировал замдиректора крымско-татарского телеканала ATR Айдар Муждабаев. Он назвал эту идею "диверсией Кремля".

"Они обнаглели настолько, что совсем потеряли берега. "Эхо Москвы" – это СМИ, которое приглашает в эфир и публикует убийц украинцев. Их там таких много, но одной фамилии Прилепин, думаю, хватит. Также их постоянный автор – крымский блогер Горный, которого Венику спустил Кремль в момент аннексии Крыма для пропаганды против Украины и крымских татар. И вишенка на торте – зам Венедиктова Рувинский – открытый крымнашист, недавно попал в "Миротворец" за незаконное посещение Крыма", – написал Муждабаев в своем блоге.

Он пригрозил ни за что не допустить открытия украинского бюро радиостанции.

"Это путинское радио не будет работать на Украине. Это все равно, что запустить в Киев полк русского спецназа. Мы его будем блокировать, вырубать любыми способами, потому что это враги. Мы его тут терпеть не будем ни при каких обстоятельствах, это абсолютно исключено", – пообещал Муждабаев.

Ряд украинских СМИ также гневно отреагировали на идею Венедиктова.

"Основная цель – создать прецедент по изменению языкового закона, а также получить прямой доступ до украинских ушей... Если вы один раз запустите этих крыс, то вы их уже не вытравите: они вынесут всю мебель, а потом и вас выселят из дома", - пишет заместитель шеф-редактора "Обозревателя" Игорь Соловей.

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"Это враги". На Украине протестуют против планов "Эха Москвы" открыть свой филиал

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Теги: Украина, Эхо Москвы, радио



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